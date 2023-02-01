قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم أن القارة الآسيوية تمكنت من احتلال مكانة عالية بين النخبة في العالم خلال عام 2022 .

وهنأ الشيخ سلمان خلال “الكونغرس الآسيوي” قطر والفيفا على إقامة كأس العالم معتبراً أنه ليس له مثيل في العالم.

وتابع أن العالم سيبقى اهتمامه في آسيا حيث ستقام كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف : القارة الآسيوية أثبتت باستمرار قدرتها على الإنجاز وسنواصل القيام بذلك في السنوات القادمة .