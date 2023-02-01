أفاد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين، بتهمة الاحتيال المالي.

وأوضحت التحقيقات قيام المذكورين باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في المملكة، وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بوساطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.

وبمداهمة مسكن المتهمين تمّ العثور على (٢٢٠) كرت شريحة اتصال، وعدد (١٧٠) شريحة اتصال مفعّلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، إلى جانب مجموعة أوراق مدوّن فيها تواريخ تفعيل الشرائح.

والجدير بالذكر أنه تم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.