أفاد الأمير نواف بن محمد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بإصلاح بعض المنشآت لاستضافة كأس أمم آسيا وكأس العالم أيضًا.

وقال “بن محمد” خلال مداخلة على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية: ” ما قام به سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وضع آليه لإصلاح بعد الأساسيات الموجودة والمطلوبة في بعض المنشآت الرياضية كـ استاد الملك فهد أو استاذ الأمير فيصل، بالإضافة إلى استاد الأمير محمد بن فهد .

وفي السياق، أوضح أن هذه السيادة تكميلية لعمل أكبر وأبعد من كأس آسيا .