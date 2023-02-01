علّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، على تغلب المنتخب الوطني على بطل العالم “الأرجنتين” في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وقال “إنفانتينو ” خلال حديثه في انطلاق الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة:” لقد كان أمرًا رائعًا أن نشاهد منتخبا آسيويا “السعودية” وهو يتغلب على بطل العالم “الأرجنتين” في بطولة كأس العالم. ” مُشيرًا إلى أن كرة القدم الآسيوية حظيت بفترة تطور كبيرة .
وأضاف:” أود أن أهنئ الشيخ سلمان على استمراره كرئيس للاتحاد.”
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو:
"لقد كان أمرا رائعا أن نشاهد منتخبا آسيويا "السعودية" وهو يتغلب على بطل العالم "الأرجنتين" في بطولة كأس العالم
#Saudi2027
#ForwardforAsia
#معاً_لمستقبل_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/lSLwHvnbX5
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو: كرة القدم الآسيوية حظيت بفترة تطور كبيرة وأود أن أهنئ الشيخ سلمان على استمراره كرئيس للاتحاد
#Saudi2027
#ForwardforAsia
#معاً_لمستقبل_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/rDQ9uIcAPR
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023
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