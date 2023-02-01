علّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، على تغلب المنتخب الوطني على بطل العالم “الأرجنتين” في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال “إنفانتينو ” خلال حديثه في انطلاق الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة:” لقد كان أمرًا رائعًا أن نشاهد منتخبا آسيويا “السعودية” وهو يتغلب على بطل العالم “الأرجنتين” في بطولة كأس العالم. ” مُشيرًا إلى أن كرة القدم الآسيوية حظيت بفترة تطور كبيرة .

وأضاف:” أود أن أهنئ الشيخ سلمان على استمراره كرئيس للاتحاد.”

فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو: "لقد كان أمرا رائعا أن نشاهد منتخبا آسيويا "السعودية" وهو يتغلب على بطل العالم "الأرجنتين" في بطولة كأس العالم ⁦#Saudi2027⁩

⁦#ForwardforAsia⁩

⁧#معاً_لمستقبل_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/lSLwHvnbX5 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023