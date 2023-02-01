قاتلة المبتعث الوليد الغريبي تمتثل أمام المحكمة بعد أسبوعين من رفض الكفالة

ينتظر أن تمثل المتهمة بقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي؛ أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

انتهت الشرطة من تحقيقات المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي؛ وينتظر أن تمتثل المتهمة أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري.

ويُشار إلى أن المحكمة رفضت الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري روجرز بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

يُذكر أن جريمة مقتل الغريبي؛ وقعت يوم الإثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة وفرت هاربة.