الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء1 فبراير

قاتلة المبتعث الوليد الغريبي تمتثل أمام المحكمة بعد أسبوعين من رفض الكفالة

منذ 19 دقيقة
0
قاتلة المبتعث الوليد الغريبي تمتثل أمام المحكمة بعد أسبوعين من رفض الكفالة
تابعوا صدي على

ينتظر أن تمثل المتهمة بقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي؛ أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

انتهت الشرطة من تحقيقات المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي؛ وينتظر أن تمتثل المتهمة أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري.

ويُشار إلى أن المحكمة رفضت الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري روجرز بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

يُذكر أن جريمة مقتل الغريبي؛ وقعت يوم الإثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة وفرت هاربة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

قاتلة المبتعث الوليد الغريبي تمتثل أمام المحكمة بعد أسبوعين من رفض الكفالة

قاتلة المبتعث الوليد الغريبي تمتثل أمام المحكمة بعد أسبوعين من رفض الكفالة

منذ 19 دقيقة
0
بالصور.. أول مبنى تأسس لمقر بلدية الرياض

بالصور.. أول مبنى تأسس لمقر بلدية الرياض

منذ 24 دقيقة
0
1108

سيدة تكسر سيارة زوجها الخائن

منذ 29 دقيقة
0
1012
زواج استثنائي لرجل وامرأة عمرهما يفوق الـ 90 عاماً !

زواج استثنائي لرجل وامرأة عمرهما يفوق الـ 90 عاماً !

منذ 34 دقيقة
0
706
&#8220;استشارية&#8221; تؤكد أن الأسبرين يُزيد من خطر الجلطة الدماغية (فيديو)

“استشارية” تؤكد أن الأسبرين يُزيد من خطر الجلطة الدماغية (فيديو)

منذ 39 دقيقة
0
1150