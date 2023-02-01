فارقت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا، الحياة بعد ساعات من عملية تجميل للأنف، انتهت بنزول الدم إلى الرئتين وانسدادهما.

ويُشار إلى أن كارين جوليث كارديناس أوريبي فقدت وعيها بعد فترة وجيزة من وصولها من المستشفى إلى المنزل.

وأفاد شقيقها بأنها كانت بصحة جيدة، ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة” لافتًا أنها بعد أن فقدت وعيها، تم إسعافها إلى المستشفى حيث عانت من عدة نوبات قلبية متتالية.

وأضاف:” أن الفحوصات كشفت وجود كمية كبيرة من الدم في رئتيها والقصبة الهوائية والمريء ولم تعد تستطيع التنفس”، مُشيرًا إلى أن الأطباء فعلوا ما بوسعهم لكنها توفت.

وفي السياق، أكدت الأسرة أنها ستقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام لتحديد ما إذا كان أي طرف مسؤول عن الإهمال الطبي.

والجدير بالذكر أنه وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية”، يمكن أن تؤدي جراحة تجميل الأنف إلى:

– صعوبة تنفس دائمة، تلف جدار الغضروف، تغير بحاسة الشم.