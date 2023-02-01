قام رئيس حزب “الوطنيون” الفرنسي، فلوريان فيليبو، بوصف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بـ “كلب الناتو”، وذلك عقب تصريحاته حول إمكانية إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.

وأفاد فيليو عبر “تويتر”، بأن الولايات المتحدة وألمانيا رفضتنا طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمداد أوكرانيا بطائرات حربية، بشكل قاطع، بينما قال ماكرون:” أن لا شيء ممنوعًا.”

وفي السياق، تساءل فيليبو عما إذا كان ماكرون يهدف إلى أن يكون “كلبًا مطيعًا”، لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وحلف الناتو، لافتًا إلى سخافة موقفه.

يُذكر أن انتقاد فيليبو، جاء عقب تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية، لتعزيز قدرتها العسكرية وتمكينها من التصدي للقوات الروسية أمر غير مستبعد.