أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC الشيخ سلمان بن إبراهيم عن إنشاء ملعب جديد في العاصمة الماليزية كوالالمبور لاحتضان المباريات الكبيرة في قارة آسيا.

وانتُخب سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لولاية ثالثة بالتزكية حتى عام 2027 وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأربعاء.