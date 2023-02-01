كشفت أ. شروق باسنبل، أخصائية التغذية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز عن المقدار المناسب لتناول التمر يومياً.

وقال “باسنبل” خلال ظهورها على شاشة قناة السعودية أن عدد تناول التمر اليومي يختلف باختلاف نوع التمر والحالة الصحية للشخص الذي ستناولها.

وأشارت إلى أن الأعداد الأحادية لا تسبب ارتفاع شديد في نسبة الجلوكوز في الدم.

وفيما يخص مريض السكر، نصحت المرضى بعدم المبالغة في أي شيء ويجب أن تكون نسبة وجباته معتدلة.