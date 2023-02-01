أكد المستشار النفسي والأسري، فهد بن مسلم، على ضرورة تقنين استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت تجنباً لأضرارها عليهم.
وقال بن مسلم خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية :” أنه يمكن الاكتفاء بساعة واحدة فقط للأطفال على الإنترنت، مع إتاحة اللعب الحر لهم بعد ذلك.”
وأشار بن مسلم إلى أن الصورة الذهنية التي يكونها الطفل عبر الشبكة تبقى عالقة في ذهنه حتى عند الكبر”، لافتًا أنه يمكن إسقاط شخصية الفرد من خلال هذه الصورة الخاطئة التي تكونت في فترة الطفولة.”
وأضاف:” أنه يجب استغلال الإنترنت في الجوانب المفيدة مثل الحصول على المعلومات والدروس عن بعد وغيرها.”
وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومعرفة ما يشاهدونه مُشيرًا إلى أن هناك حرب وسموم تُبث لتدمير عقول أطفالنا عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف:” لا تستهين بما يشاهده طفلك عبر الإنترنت، فقد تتكون لديه صورة ذهنية خطيرة تعلق بذاكرته فتؤثر سلبًا على نفسيته ومعتقداته .”
#صباح_السعودية | كيف تحافظ على أمان طفلك عبر شبكة الإنترنت؟ فهد بن مسلم – مستشار نفسي وأسري. @fahad100_Muslim #قناة_السعودية pic.twitter.com/53TJvWr7vI
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 1, 2023
#صباح_السعودية | حرب وسموم تُبث لتدمير عقول أطفالنا عبر شبكة الإنترنت.. راقب ابنك واعرف ماذا يُشاهد. @fahad100_Muslim #قناة_السعودية pic.twitter.com/QHUivLCnL0
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 1, 2023
#صباح_السعودية | فهد بن مسلم – مستشار نفسي وأسري: لا تستهين بما يشاهده طفلك عبر الإنترنت، فقد تتكون لديه صورة ذهنية خطيرة تعلق بذاكرته فتؤثر سلبًا على نفسيته ومعتقداته. #قناة_السعودية pic.twitter.com/djuBeb1zks
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 1, 2023
كلام سليم يا استاذ فهد ففي شبكات الأنترنت مواقع تغسل ادمغة أطفالنا لا بالدين ولا بالجنس و الله يحفظهم و يصرف عنهم شرورها و مفسداتها.