أكد المستشار النفسي والأسري، فهد بن مسلم، على ضرورة تقنين استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت تجنباً لأضرارها عليهم.

وقال بن مسلم خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية :” أنه يمكن الاكتفاء بساعة واحدة فقط للأطفال على الإنترنت، مع إتاحة اللعب الحر لهم بعد ذلك.”

وأشار بن مسلم إلى أن الصورة الذهنية التي يكونها الطفل عبر الشبكة تبقى عالقة في ذهنه حتى عند الكبر”، لافتًا أنه يمكن إسقاط شخصية الفرد من خلال هذه الصورة الخاطئة التي تكونت في فترة الطفولة.”

وأضاف:” أنه يجب استغلال الإنترنت في الجوانب المفيدة مثل الحصول على المعلومات والدروس عن بعد وغيرها.”

وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومعرفة ما يشاهدونه مُشيرًا إلى أن هناك حرب وسموم تُبث لتدمير عقول أطفالنا عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف:” لا تستهين بما يشاهده طفلك عبر الإنترنت، فقد تتكون لديه صورة ذهنية خطيرة تعلق بذاكرته فتؤثر سلبًا على نفسيته ومعتقداته .”