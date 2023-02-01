قالت مصادر صحفية أن انتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان قد انهار في اللحظة الأخيرة، إذ كان الجناح على وشك مغادرة تشيلسي على سبيل الإعارة.

ويُشار إلى أن كلا من تشيلسي وباريس سان جيرمان وقعا الأوراق اللازمة لإكمال الصفقة، لكن “ليكيب” أشارت إلى أن تشيلسي لم يرسل وثيقته في الوقت المناسب.

وأضافت المصادر ذاتها :” أن تشيلسي فشل في إكمال المستندات اللازمة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب.

وأوضح مراسل شبكة CBS بن جاكوبس، أنه لا توجد فرصة لإحياء الصفقة، بالإضافة إلى أن باريس سان جيرمان يشعر بالإحباط الشديد بسبب الموقف، بينما عرض الدولي المغربي مساعدة مالية لدفع الصفقة للأمام وهو الآن عالق في باريس.

وأكدت المصادر أن باريس سان جيرمان اتخذ خطوة جادة للتعاقد مع زياش على سبيل الإعارة مع خيار للشراء بعد غيابه عن المباريات في تشيلسي، لكنه كان يسعى لإيجاد فريق يلعب فيه بانتظام خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 مع المغرب.

والجدير بالذكر أن زياش اقترب بشدة من باريس سان جيرمان لدرجة أنه أكمل الفحص الطبي بعد رفض عروض من نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، وتحدث جناح أياكس أمستردام السابق إلى نجوم الفريق الفرنسي بشأن وصوله الوشيك للفريق.