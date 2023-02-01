حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من التجاوب مع المكالمات التي تطلب معلومات شخصية وحساسة أو بنكية بغرض فحص الحسابات أو تحويل الأموال أو غيرها أو الدخول في شركات وهمية دون التأكد من أنها نظامية.

ونشرت اللجنة مكالمات حقيقية مع محتالين يستخدمون أساليب مغرية للربح السريع عبر شركات استثمارية وهمية.

وأكدت اللجنة على أهمية سرعة إبلاغ البنك والجهات الأمنية المختصة في حال التعرض للاحتيال المالي، وضرورة إرسال الرسائل الاحتيالية إلى الرقم 33033.