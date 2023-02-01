يقول الباحث التركي صالح يوسيل أنه يوجد احتمال كبير بأن بعض الصحابة قد وصولوا إلى أمريكا!

جاء ذلك في معرض استشهاده ببحث للبروفيسور باري فيل من جامعة هارفارد، أكد فيه أن المسلمين وصلوا إلى هناك في عهد الخليفة عثمان بن عفان.

البروفيسور باري فيل، وهو عضو في الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون، يوجد لديه دليل مادي يتمثل في نقش “باسم الله” عثر عليه على صخرة أثناء حفريات أثرية في نيفادا، مشيرا إلى أن تاريخه يعود إلى القرن السابع الميلادي، قبل أن تظهر النقط على أحرف اللغة العربية.

كما يرى هذا الباحث أن نقشا آخر لعبارة “محمد هو نبي الله” هو الآخر وثيق الصلة بنفس العصر، وأن النقشين لم يكتبا بأسلوب اللغة العربية الحديثة، بل بالخط الكوفي المقترن بالقرن السابع.