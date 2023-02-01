قال استشاري طب النساء والولادة د. فيصل التركي أن حبوب منع الحمل اختيار آمن لتكيس المبايض ولا توجد دراسة علمية تثبت فعالية الأعشاب في علاجه .

وأضاف “التركي” خلال ظهوره على قناة الإخبارية أن المرأة المصابة بتكيس المبايض أكثر عرضة للسمنة.

وتابع “التركي” أن إهمال المرض قد يؤدي إلى خلايا سرطانية خبيثة في الرحم.