أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأربعاء، عدة قرارات تأديبية بحق بعض اللاعبين.

وأصدرت اللجنة قرارا تأديبيا لإيقاف اللاعبة مدى سليماني لاعبة رفع الاثقال بالمنتخب السعودي لمدة سنتين، وقرار تأديبي لإيقاف الرياضي سعيد قفاص لاعب الكارتيه بنادي الوحدة لمدة 4 سنوات.

كما أصدرت قرار تأديبي لإيقاف اللاعبة ثريا عبدالخالق لاعبة رياضات القوة لمدة سنتين، وكذلك لإيقاف الرياضي عبدالعزيز رده سعيد لاعب كرة اليد بنادي الاهلي لمدة 4 سنوات.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخ القرار، استنادا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.