حذرت سلطات جزيرة فانواتو (جنوب المحيط الهادئ) الأربعاء السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء الأربعاء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.

وتقع فانواتو في منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً بشكل متكرر.

وقال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في فانواتو: «نطلب من السكان المحليين الحذر من أي انفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة».

وتم تحديد «منطقة خطر» بشعاع 10 كيلومترات حول بركان «إيست إيبي» تحت الماء الذي يقع على بعد 68 كيلومتراً من العاصمة بورت فيلا.

وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق الموقع، أخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في وقت مبكر الأربعاء.

وطلبت السلطات من السكان المحليين في جزيرتي إيبي وتونغوا المجاورتين تجنب الساحل خشية أن تتسبب «الانفجارات البركانية الحالية بتسونامي محتمل».