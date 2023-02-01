أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة سابقة أن المملكة تعتزم في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا.

وقال الملك سلمان -حفظه الله- «إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف استضافة كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه البطولة.

وأضاف : تحظى كرة القدم في مملكتنا بزخم واسع وشعبية كبيرة، فرؤيتنا مبنية على شغفنا الكبير برياضة كرة القدم، والتي تتجسد في شبابنا وشاباتنا، وتعود هذه الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم إلى عقود من الزمن متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة.

وتابع جلالته : تعتزم المملكة في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027، تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا، ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية نعزز بها مكانة كرة القدم الآسيوية، حيث تتمتع المملكة بمسيرة طويلة تتجلى بالثقة والتعاون المتبادل، ويعكس هذا النهج حرصنا على المضي قدما في تنفيذ ما نتطلع إليه.

وأردف : وفي إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالرياضة ومستقبل الرياضيين، والذي يمثل إحدى أهم الركائز لرؤية المملكة 2030، فإن الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجا يحتذى به في تعزيز مساهمته في تطوير كرة القدم الآسيوية.

وواصل : وفي الوقت الذي تشهد المملكة تحولا نوعيا يتماشى مع رؤيتها، نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام.

واختتم خادم الحرمين : نؤكد حرصنا على أهمية مشاركة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجميع أعضائه في هذه الرحلة، ونسعى معكم لترك إرث إيجابي لكرة القدم الآسيوية وخلق مستقبل مزدهر لعام 2027 وما بعده.