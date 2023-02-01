صرح مصدر بأن اجتماعا لكبار الوزراء في أوبك بلس أبقى سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وإن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ سيكون في أبريل.

وكان أربعة مندوبين في أوبك+ قد رجحوا أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الراهنة عندما تجتمع اليوم الأربعاء، فيما تحاول تحقيق التوزان بين توقعات الطلب من الصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.