كشفت معلومات جديدة تورط الحرس الثوري الإيراني في تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حساباته في إيران بالتعاون مع سفارة الملالي في بغداد.

وذكرت قناة «إيران إنترناشونال» في تقرير لها أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في فيلق القدس المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود بالوكالة عن الحرس الثوري.

وأكدت أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري وذراعه الإرهابي يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات في إيران. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في فيلق القدس، ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأفادت بأن محمد تجن جاري مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بفيلق القدس، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع للحرس الثوري.

وأعلنت القناة حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة وهو ناشط تجاري مرتبط بفيلق القدس.

وتظهر المعلومات ملخصاً لغسل أموال الحرس الثوري في العراق.