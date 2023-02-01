هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم الأربعاء، المملكة بالفوز باستضافة كأس أمم آسيا 2027.

وقال آل خليفة: “هناك الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في المملكة وفوزهم بالاستضافة مستحق”.

يذكر أنه أعيد انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يوم الأربعاء رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزكية لولاية ثالثة حتى عام 2027، خلال الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، فوز السعودية باستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

فيديو | رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: هناك الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في المملكة وفوزهم بالاستضافة مستحق#السعودية2027

⁦#Saudi2027⁩

⁦#ForwardforAsia⁩

⁧#معاً_لمستقبل_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/J2JjbCIi1H — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023