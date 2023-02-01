قال لاعب المنتخب الوطني السابق، محمد عبدالجواد، إن نسخة بطولة كأس أمم آسيا 2027، التي ستستضيفها المملكة ستكون اكثر بطولة شهرة على مستوى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد أن كرة القدم تجري في دماء السعوديين، وأن المملكة جاهزة لاستضافة هذه البطولة، مشيرا إلى أن البنية التحتية في المملكة تعد الأفضل على مستوى العالم.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اليوم فوز المملكة باستضافة بطولةكأس أمم آسيا 2027.