استعرض نادي الهلال 4 حقائق في تاريخ النادي ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أن الهلال بات أكثر ناد آسيوي يتأهل لكأس العالم للأندية بواقع أربع مرات في أعوام 2001، و 2019، و2021، و2022، كما يتفرد الهلال بكونه أكثر ناد آسيوي مشاركة في كأس العالم للأندية بواقع ثلاث مرات في أعوام 2019، و2021 و2022.

وأكدت أن فريقها كان أول ناد آسيوي يشارك مرتين متتاليتين؛ وذلك في نسختي البطولة 2022 و2021، كما حقق الهلال أكبر نتيجة فوز في تاريخ كأس العالم للأندية بتغلبه على الجزيرة الإماراتي (6-1) في نسخة 2021.