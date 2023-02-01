اتخذ ملف اللاعب القطري عبدالكريم حسن مسارا تصعيديا، حيث لجأ اللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد أن رفض نادي السد القطري منحه البطاقة الدولية.

وكان نادي السد القطري قد استبعد اللاعب من صفوف الفريق عقب كأس العالم 2022 بحجة أن أفكاره لا تتناسب مع النادي.

وجاء ذلك عقب رد اللاعب على انتقادات الجماهير له على أداء منتخب قطر في كأس العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره البعض استهتار، وعليه تم توجيه المزيد من الانتقادات له.

وبعد قرار استبعاده تم فسخ التعاقد مع اللاعب وبعدها تعاقد مع نادي الجهراء الكويتي، لكن نادي السد القطري أعلن أن التعاقد غير قانوني لأن اللاعب فسخ التعاقد من طرف واحد، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب.