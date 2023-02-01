كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اليوم الأربعاء، مستقبل مباريات الدوري أثناء صيانة الملاعب تحضيرا لكأس أمم آسيا 2027.

وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية: “الملف يحتوي على خمس ملاعب في مدينة الرياض وثلاث ملاعب في مدينة الدمام وملعبين في جدة، الإخوان في وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة قاموا بجهد كبير جدا في الفترة الماضية بتجهيز منشآت بحيث أنها تستضيف مباريات الدوري”.

وأضاف: “ومن ناحية الوقت الذي تحتاجه لإعادة تهيئة هذه الملاعب لن تكون عائق لإقامة أي مسابقات “.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اليوم، فوز السعودية باستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.