كشف المليونير العصامي، غرانت كاردون، الرئيس التنفيذي لشركة Cardone Capital، عن الأسباب الخفية وراء ثروات فاحشي الثراء.

واكتشف كاردون أن جميع فاحشي الثراء يشتركون في 8 أشياء تمثل الدافع والسبب في الوقت نفسه لاستمرارهم في الصعود بثرواتهم.

وأشار إلى أنهم لا يقومون بتنويع استثماراتهم في البداية، ثم ينوعون محفظتهم عندما يبدأون في كسب المزيد، ضاربا مثالا بإيلون ماسك، الذي وضع ثروته البالغة 22 مليون دولار التي حققها من بيع شركته الأولى – والتي كانت عبارة عن دليل أعمال عبر الإنترنت يسمى “Zip2″ – بالكامل على عمله التالي، وهو خدمة مصرفية عبر الإنترنت تسمى X.com، وفقا ل”العربية.نت”.

ولفت إلى انه بعد دمج “X.com” مع “PayPal”، حقق 180 مليون دولار من بيع “باي بال”، إلى eBay، وقد منحه ذلك المال للاستثمار في “تسلا”، و”سبيس إكس”، ومشاريع أخرى.

وحول السر الثاني، أوضح أن “الدين للشركات وليس الأفراد”، قائلا: “عندما قمت ببناء ثروتي، لم أراكم ديوناً على مشتريات غير ضرورية مثل الملابس أو المنازل الفاخرة”. ”

وتابع: “حتى لو كان بإمكاني تحمل الفواتير، لم أرغب في إهدار المال بدفع الفوائد. وبدلاً من ذلك، أردت أن أستثمر كل ما كنت أكسبه في جني المزيد من المال”.

ولفت إلى أن العقارات المدّرة للدخل – العقارات التجارية والتي يمكن تأجيرها – طريقة رائعة لتنمية المال.

وأوضح أن فاحشي الثراء يستثمرون في شبكة علاقاتهم قائلا: “لم يسبق لي أن استثمرني أي شخص لا يعرفني. ومعظم العقارات التي أمتلكها اليوم تم شراؤها من البائعين الذين اختاروني على مشترين مؤهلين آخرين لأن لدينا علاقات قائمة ولديهم ثقة في قدرتي على إغلاق الصفقة”.