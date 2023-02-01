قال شقيق الأم المصابة جراء الحريق الذي اندلع بمنزلها في القريات، أن أخته لا تعلم حتى الآن عن وفاة 7 من عائلتها.

ولفت إلى أن شقيقته أبلغته أنها قبل أن تنام أبلغت ابنتها البالغة من العمر 15 عاما بأن تغلق الدفاية لكنها لم تغلقها ونامت ما تسبب في نشوب الحادث، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن شقيقته نهضت من الفراش لتحضير طعام لنجلها فاكتشفت الحريق فأغمى عليها، سائلا الله أن يلهم شقيقته الصبر والسلون.

يذكر أن أحد أقارب العائلة المتوفاه بسبب الحريق أكد أن سوء الشبكة وقف عائقا أمام اتصالات شقيقته بالجهات المعنية وقت الحريق لإنقاذ الأسرة.

فيديو | حادثة "فاجعة" تهز القريات.. 7 من أسرة واحدة يلقون حتفهم بسبب حريق داخل غرفة النوم .. وأحد أقرباء العائلة يروي التفاصيل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4W85nsMi2m — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2023