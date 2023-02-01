حظيت الخيالة جود العوقي بإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي لبراعتها في الفروسية.
وأثنى الكثرين على مهاراتها وقدرتها على التعامل مع الخيل رغم أنها لا يتعدى عمرها 9 سنوات، وفقا لـ”العربية”.
وأكد والد الطفلة التي أصبحت أصغر خيالة في المملكة أن طفلته بدأت الفروسية بعمر 7 سنوات، وتطمح للمشاركة في مسابقات رسمية.
طفلة سعودية تشغل التواصل.. مشاهد لابنة التسع سنوات تمارس رياضة الفروسية باحتراف#السعودية#العربية pic.twitter.com/V5Oi7XfMQk
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 1, 2023
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