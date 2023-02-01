حظيت الخيالة جود العوقي بإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي لبراعتها في الفروسية.

وأثنى الكثرين على مهاراتها وقدرتها على التعامل مع الخيل رغم أنها لا يتعدى عمرها 9 سنوات، وفقا لـ”العربية”.

وأكد والد الطفلة التي أصبحت أصغر خيالة في المملكة أن طفلته بدأت الفروسية بعمر 7 سنوات، وتطمح للمشاركة في مسابقات رسمية.