قال وزير الرياضة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل،إن كل الملاعب ستكون جاهزة لاستضافة بطولةكأس آسيا 2027 وذلك بنهاية عام 2025.

وأكد أن الملاعب تحتاج لتجهيزات، كما يتطلب التنسيق أيضا مع الأندية من أجل تنسيق كيفية لعب مباريات الدوري خلال إعداد الملاعب التجهيزات، مضيفا أنه لا يمكن إغلاق كل الملاعب لتجهيزها في وقت في ظل وجود دوري محلي به مباريات، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن الجماهير ستسعد بالنتائج التي ستشاهدها بعد الإنتهاء من هذه المشاريع، مضيفا أنه لا توجد أي بطولة تدخلها المملكة إلا وتملك الحافز لتحقيقها، مؤكدا أن منتخب المملكة سيكون جاهزة للفوز ببطولة كأس أمم آسيا 2027.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اليوم فوز المملكة باستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027.

