أوضح خبير الأرصاد خالد الزعاق علاقة ظهور الفقع بحرارة باطن الأرض، موضحا أنه في موسم الوسم يظهر الفقع الأبيض، وفي موسم المربعانية يظهر الفقع الأحمر.

وقال الزعاق: “ظهور الفقع على سطح الأرض دليل على بداية دفء باطن الأرض حيث يظل محتبسا في باطنها طوال الشتاء القارس ومع بداية دفء شمس الربيع يظهر على الأرض”.

وأضاف: “والفقع الصالح للأكل يظهر بعد أول مطر بـ 70 ليلة والإكثار منه يضر بالإنسان”.