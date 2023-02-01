أوضح خبير الأرصاد خالد الزعاق علاقة ظهور الفقع بحرارة باطن الأرض، موضحا أنه في موسم الوسم يظهر الفقع الأبيض، وفي موسم المربعانية يظهر الفقع الأحمر.
وقال الزعاق: “ظهور الفقع على سطح الأرض دليل على بداية دفء باطن الأرض حيث يظل محتبسا في باطنها طوال الشتاء القارس ومع بداية دفء شمس الربيع يظهر على الأرض”.
وأضاف: “والفقع الصالح للأكل يظهر بعد أول مطر بـ 70 ليلة والإكثار منه يضر بالإنسان”.
ما علاقة ظهور الفقع بحرارة باطن الأرض؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/VhmRjAM9fN
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 1, 2023
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