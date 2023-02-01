أجاب نايف آل منسي المحامي وعضو النيابة العامة سابقا، على سؤال حول ما إذا كان هناك قضايا غير قابلة للاستئناف.

وقال آل منسي خلال برنامج سيدتي: “القضايا اللي أقل من 50 ألف غير خاضعة للاستئناف، وهناك قضايا واجبة للاستئناف حتى ولو لم يعترض الخصوم مثل قضايا نظر الوقف أو الوصي على الأيتام والقضايا التي يكون فيها شخص يمثل غيره بصفة عامة”.

وأشار إلى أنه بصفة عامة التكاليف القضائية موجودة على الاعتراضات القضائية باختلافات بسيطة، موضحا أن هناك 3 أنواع للاعتراض على الأحكام القضائية أولها “الاستئناف” ثم “النقض” وثالثا “التماس” إعادة النظر.

هل هناك قضايا غير قابلة للاستئناف ؟.. نايف آل منسي – محامي وعضو النيابة العامة سابقا يفصل الشروط@nayef_almnsi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0eWvVOpzWD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2023

نايف آل منسي – محامي وعضو النيابة العامة سابقا: بصفة عامة التكاليف القضائية موجودة على الاعتراضات القضائية باختلافات بسيطة @nayef_almnsi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4lv8MBwY07 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2023