حذر باسم كردي،استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية، من خطورة استخدام أدوية الكحة بالصيدليات دون وصفة طبية مع الأطفال .

وأكد أن مثل هذه الأدوية لا تساعد الأطفال في حالات العلاج ويجب تجنبها للأطفال تحت 6 سنوات، مضيفا أن هناك بعض الأدوية سببت وفيات للأطفال الرضع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن السعال الديكي أكثر أنواع السعال البكتيري ويحتاج مضاد للتعامل معه وهو يستمر لفترة طويلة مع الأطفال الصغار، ويكون بداية أعراض الإصاب به رشح في الأنف، وكحة بسيطة وبعدها تشتد.

وأكد أن سعال الطفل أثناء الليل خاصة منتصف النوم يعود لأسباب كثيرة منها التنفس السطحي للأطفال والإفرازات المخاطية وانخفاض الكورتيزون الطبيعي بالجسم ليلا، لافتا إلى أن الأفضل عندما يشتد السعال أن يتم إيقاظ الطفل واستخدام التبخير أو البخاج لتهدئة السعال.

ونوه بأن جهاز البخار الملحي آمن بشكل عام، ويساعد في طرد المخاط والبلغم خارج الجسم، مضيفا أن الإضافات الأخرى لا تستخدم عشوائيا دون استشارة الطبيب، مضيفا أن أسباب السعال تكون كثيرةومنها الفيروسات أو الربو .

د. باسم كردي – استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية: "أدوية الكحة" بالصيدليات دون وصفة طبية لا تساعد الأطفال في حالات العلاج ويجب تجنبها للأطفال تحت 6 سنوات .. وهناك بعض الأدوية سببت وفيات للأطفال الرضع @Bassemkurdi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ptpdsXOlob — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2023

د. باسم كردي – استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية: جهاز البخار الملحي آمن بشكل عام، لكن الإضافات الأخرى لا تستخدم عشوائيا دون استشارة الطبيب @Bassemkurdi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rttZSp5QSN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2023

د. باسم كردي – استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية: سعال الطفل أثناء الليل خاصة منتصف النوم يعود لأسباب كثيرة منها التنفس السطحي للأطفال والإفرازات المخاطية وانخفاض الكورتيزون الطبيعي بالجسم ليلا @Bassemkurdi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p6DhQXQZhN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2023

د. باسم كردي – استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية: السعال الديكي أكثر أنواع السعال البكتيري ويحتاج مضاد للتعامل معه وهو يستمر لفترة طويلة مع الأطفال الصغار .. وهذه الحالات التي تحتاج لمراجعة الطبيب @Bassemkurdi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mx7Hbz3xKH — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2023