بالصور.. أول عائلة مستفيدة من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أول عائلة مستفيدة من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً.

وكانت وزارة الخارجية قد أطلقت، الإثنين الماضي، خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” عبر المنصات الإلكترونية.

وأكدت أنها تهدف من ذلك تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمامها، والسماح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.