أعلن رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن رصدهم 40 ألف قرد بابون في المملكة، مشيرا إلى أنهم سيتعاملون معها بطرق قوية لإبعادها عن المناطق السكنية.
ولفت محمد قربان، إلى أن محاربتها تتم من خلال تعقيمها حتى لا تتكاثر، أو إنشاء حديقة لها؛ وجاء ذلك بعد اكتمال الدراسات مع الجهات المختصة.
وأشار إلى وجود لجان من المركز لمتابعة البؤر لضمان عدم إطعام القرود، أو وضع النفايات في أماكن تجمعها، مبينا أن قرود البابون تواجدت في وقت سابق بشكل كبير في المشاعر المقدسة.
فيديو | رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان لـ #الراصد:
يوجد لدينا 40 ألف قرد بابون في المملكة.. وستبعد عن المناطق السكنية حيث سنعمل على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023 pic.twitter.com/ogJ5cVf2xZ
— الراصد (@alraasd) February 1, 2023
قرودنا نحن ابخس فيها
قردك منك وفيك
تبعد عن المنطقة
تجلب القرود القرود وتنجب قرودا
اعملوا مشاريع تبني
وزعوووووها اسهم