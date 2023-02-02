أعلن رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن رصدهم 40 ألف قرد بابون في المملكة، مشيرا إلى أنهم سيتعاملون معها بطرق قوية لإبعادها عن المناطق السكنية.

ولفت محمد قربان، إلى أن محاربتها تتم من خلال تعقيمها حتى لا تتكاثر، أو إنشاء حديقة لها؛ وجاء ذلك بعد اكتمال الدراسات مع الجهات المختصة.

وأشار إلى وجود لجان من المركز لمتابعة البؤر لضمان عدم إطعام القرود، أو وضع النفايات في أماكن تجمعها، مبينا أن قرود البابون تواجدت في وقت سابق بشكل كبير في المشاعر المقدسة.