جمعت تقنية الهولوجرام ديو بين الفنان الكبير محمد عبده والفنان طلال مداح، في حفل ليلة صوت الأرض.

وتغنى الفنان محمد عبده، قائلا:”قلبي تولّع بالرياض.. حب ورثته من الجدود.. يا صفحة ناصعة البياض.. زرعتي الصحرا ورود”.

وكان تركي آل الشيخ، كرم أسرة الفنان الراحل طلال مداح، خلال حفل “ليلة صوت الأرض”، كما تسلم جائزة التكريم من تركي آل الشيخ، “عبدالله” نجل الفنان الراحل طلال مداح، وسط تصفيق من الحاضرين.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن عن إحياء حفل “ليلة صوت الأرض ” لتكريم الفنان الراحل طلال مداح ، بعد الإتفاق مع عائلته بمشاركة العشرات من نجوم الوطن العربي.