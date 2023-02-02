فاجأت الفنانة والإعلامية المصرية ريهام سعيد، جمهورها بإطلالة جديدة والتي لاقت إعجابهم وإشادتهم.

وأطلت ريهام سعيد من لبنان، بفستان أخضر من الستان، اوف شولدر، وحرصت على تسريحة شعر مرتبة.

وكانت ريهام سعيد روجت لمسلسلها الجديد” بعد النهاية”، معلقة:” شركة محترمة محمد إبراهيم والاستاذ هاني فتحي ومخرج عبقري الاستاذ وائل فهمي وكاست وكرو في غاية الجمال والرقي ليا الشرف اني كنت معاكو”.