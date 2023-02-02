أظهر مقطع فيديو، الفنان راشد الماجد يسلم على مجسم الفنان محمد عبده، بعد انتهاء حفل ليلة صوت الأرض.
وبدا في الفيديو راشد الماجد يضحك ويسلم على مجسم محمد عبده، قائلا: أمسيك بالخير يا أبو نورة.
يذكر أن الفنان محمد عبده أدى أغنية “ليلة تمرين” للفنان الراحل طلال مداح، وسط تفاعل كبير من الجمهور والحاضرين لحفل ليلة صوت الأرض.
هههههههههههههههههه
الله يهديه
الله يا راشد تذكر حي الناصرية و الدباب اللي كنت تهجول به بحي الناصرية و حي عبدالله فؤاد و حواري الدمام و تذكر الأستاذ حامد زهير الغامدي اللي لحن لك و علمك الغناء و حطك على أول عتبات سلم الفن !!! ايييييييه يا زمن و شيبت يا راشد شيبت.