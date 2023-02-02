أظهر مقطع فيديو، الفنان راشد الماجد يسلم على مجسم الفنان محمد عبده، بعد انتهاء حفل ليلة صوت الأرض.

وبدا في الفيديو راشد الماجد يضحك ويسلم على مجسم محمد عبده، قائلا: أمسيك بالخير يا أبو نورة.

يذكر أن الفنان محمد عبده أدى أغنية “ليلة تمرين” للفنان الراحل طلال مداح، وسط تفاعل كبير من الجمهور والحاضرين لحفل ليلة صوت الأرض.