قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني أن عكبر النحل يمتلك فوائد صحية جيدة وخاصة في حال الإصابة الالتهابات.

وأوضح أن عكبر النحل عبارة عن مادة راتنجية صمغية يشبه في شكله المر، تجمعه شغالات النحل من براعم ولحاء بعض الاشجار، تستخلص النحلة العكبر من براعم ولحاء الأشجار السابقة بواسطة فكها، ثم تنقله بواسطة أرجلها الأمامية والوسطى إلى سلال موجودة على زوج أرجلها الخلفية وتستمر في فعل ذلك حتى تمتلئ تلك السلال بالعكبر، ثم تطير به إلى الخلية، ثم تستخرجه من سلال أرجلها وتمزجه بلعابها الغني بالأنزيمات.

وأضاف أن عكبر النحل يستعمل لعلاج الجروح والحروق بمقدار 15 جراماً من العكبر مع 100 جرام من الفازلين، ويدهن الجرح أو الحرق صباحاً ومساء يومياً حتى الشفاء.

كما يستعمل على نطاق واسع لعلاج التهاب اللثة والحنجرة واللوز والبلعوم والرئتين والتهاب الجيوب الأنفية والقولون وقرحة المعدة والتهاب الكلى والمثانة والبروستاتا يؤخذ جرام من العكبر ويوضع في الفم كي يترطب باللعاب ثم يمضغ بهدوء مدة نصف ساعة، ثم يبلع مع قليل من الماء ويستمر حتى الشفاء.