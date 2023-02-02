ظلت سكودا محتفظة بالرقم القياسي لأسرع سيارة دفع رباعي ذات سبعة مقاعد حول حلبة نوربورجرينج الألمانية مع طراز كودياك RS الذي يعمل بالديزل، ورغبة في تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

ويُشار إلى أنه تم وضع سيارة سكودا انياك الكهربائية بالكامل إصدار RS عالي المواصفات على بحيرة متجمدة في محاولة للحصول على الرقم القياسي لأطول انجراف مستمر على الجليد.

واستمرت المغامرة المبهجة على دائرة يبلغ قطرها 60 مترًا (197 قدمًا) 15 دقيقة و 58 ثانية لتكتمل، وغطت الدائرة الجليدية 39 مرة، وبلغت سرعة انياك RSذروة سرعة 30.25 ميلاً في الساعة (48.67 كم / ساعة) بينما كانت أقل سرعة 19.66 ميلاً في الساعة (31.64 كم / ساعة).

وحطمت سيارتها Enyaq RS من الناحية الفنية رقمين قياسيين لأن جينيس لديها فئتان منفصلتان هما “أطول انجراف مستمر للمركبة على الجليد” و “أطول انجراف مستمر للمركبة على الجليد (سيارة كهربائية)”.

وبلغت قوة السيارة 600 حصان من محرك بنزين مخصص سعة 2.0 لتر ساعدها على الوصول إلى سرعة مذهلة في Bonneville Salt Flats، وللاحتفال بمرور عقد على الإنجاز، أعادت شركة صناعة السيارات التشيكية السيارة بالكامل في عام 2021.