أوضح فضيلة الشيخ سعد الخثلان حكم تخفيف شعر الحاجب للرجل إذا كان كثيفا
وقال الخثلان :” إذا كان عيبا جاز إزالته، فيجوز قص القدر المشوه والزائد عن المعتاد من شعر الحاجب”.
وأضاف ” إنما النمص هو ترقيق شعر الحاجب بغرض التجمل وليس بقصد إزالة العيب، فإذا كان بغرض التجمل فهذا هو النمص الممنوع للرجال والنساء”.
حكم تخفيف شعر الحاجب للرجل إذا كان كثيفا
– الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlanhttps://t.co/2oDB0EbAq7#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/ueLM3woAwV
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 1, 2023
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