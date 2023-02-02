أوضح فضيلة الشيخ سعد الخثلان حكم تخفيف شعر الحاجب للرجل إذا كان كثيفا

وقال الخثلان :” إذا كان عيبا جاز إزالته، فيجوز قص القدر المشوه والزائد عن المعتاد من شعر الحاجب”.

وأضاف ” إنما النمص هو ترقيق شعر الحاجب بغرض التجمل وليس بقصد إزالة العيب، فإذا كان بغرض التجمل فهذا هو النمص الممنوع للرجال والنساء”.