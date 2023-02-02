هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام “القوة النووية الساحقة” في أي مواجهة مستقبلية، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها غير مهتمة بالحوار معها.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، في بيان إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة بالمنطقة دفع الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، ما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة.

وأفاد البيان بأن بيونغ يانغ لم تعد مهتمة بالحوار طالما ظلت واشنطن تنتهج “سياسات معادية”.

وندد البيان بالتدريبات التي نفذتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الأربعاء، باستخدام طائرات مقاتلة من كلا البلدين، وهدد بالرد على أي تحركات عسكرية أميركية بما في ذلك “القوة النووية الساحقة إذا لزم الأمر”.