وجدت دراسة أن مسحوق الزنجبيل قادر على تقليل الدهون الحشوية في المصابين بالسمنة.

وبدأ فريق البحث في الأصل التحقيق في ما إذا كانت المكملات من الزنجبيل يمكن أن تمنع السمنة.

وذكر فريق البحث أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر “استراتيجية غذائية واعدة” لخفض الأنسجة الدهنية والسمنة.

وعلاوة على ذلك، تمكنت نماذج الفئران من جني فوائد إنقاص الوزن في غضون “أسابيع”.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تناول الزنجبيل يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع.

وتعد القرفة أيضا من التوابل الأخرى التي ارتبطت بفقدان الدهون الحشوية، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nutritional Science and Vitaminology.