تقدم “جنسس 2023” الكورية مجموعة متميزة من السيارات السيدان في السوق السعودي، وهي جنسس G70، جنسس G80، جنسس G90.

وتتمتع سيارات جنسس في المملكة بمكانة ملحوظة؛ لما تقدمه العلامة الكورية من مستوى متميز في صناعة السيارات الفاخرة، ومن المتعارف عليه أنها الفرع الفاخر لعلامة هيونداي؛ لذلك فهي تتمتع بموثوقية عالية.

سعر جنسس G70 2023

يبدأ من 158,800 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ويمكنكم معرفة الأسعار التفصيلية من خلال التواصل مع الوكيل المحلي.

كم سعر جنسس G80 2023؟

يبدأ من 201,500 ريال ، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ويمكنكم معرفة الأسعار التفصيلية من خلال التواصل مع الوكيل المحلي.

سعر جنسس G90 موديل 2023

وفيما يخص سعر جنسس G90 موديل 2023 في السعودية لم يذكر الموقع الرسمي تحديث سعر السيارة الكورية، وكان السعر الأخير المعلن هو 319,700 ريال سعودي شامل الضريبة.