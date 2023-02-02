كشفت الحكومة الهولندية، أن بقرة نفقت مؤخراً في مزرعة هولندية كانت مصابة بمرض جنون البقر، مؤكدة أنها حالة نادرة لمرض الماشية الذي يؤدي إلى مرض دماغي قاتل لدى الأشخاص الذين يأكلون لحوم البقر الملوثة.

وأشار وزير الزراعة الهولندي بيت أديما في رسالة، إلى أن المشرعين التي نفقت فيها البقرة أُغلقت.

فيما أكد أن الحيوان المصاب لم يدخل في السلسلة الغذائية ولا يشكل خطراً على سلامة الغذاء.

ويُشار إلى أن سلطات سلامة الغذاء تجري تحقيقاً لتتبع أي نسل للحيوان النافق وكذلك الأبقار التي أكلت العلف نفسه أو نشأت معها، وقالت الوزارة إنه سيتم قتلها بطريقة رحيمة.

يُذكر إن مرض جنون البقر ظهر لأول مرة في أواخر الثمانينيات وسط الماشية في بريطانيا، وعلى مر السنين تم ذبح 4.5 مليون رأس من الماشية لاحتواء انتشار المرض، وكانت آخر حالة تم اكتشافها في هولندا عام 2011.