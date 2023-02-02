يتبقى 30 يوماً على انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة التي منحتها وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات للجامعات السعودية، بإعادة هيكلة الأقسام والكليات والعمادات التي ستدمج أو تغلق.

ومنحت الوزارة كل جامعة الفرصة حتى يكون لها الخيار في إغلاق الأقسام أو الكليات التي لا تحتاجها أو لا ترى جدواها لسوق العمل، كما منحت الوزارة لنفسها تحديد مصير الأقسام، وفقاً لـ”عكاظ”.

وستقرر كل جامعة التخصصات المستهدفة بالإغلاق بناء على هيكلتها، ما يعني وجود أقسام متخصصة في جامعات معينة لا توجد في جامعات أخرى.