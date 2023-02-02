أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيستهدف الطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للأطفال المتحولين جنسيا، إذا تم انتخابه رئيسا في عام 2024.

وقال ترامب: “في اليوم الأول سوف ألغي سياسات جو بايدن القاسية التي تقدم ما يسمى برعاية تأكيد النوع الجنسي.. سخيف. عملية تتضمن إعطاء الأطفال حاصرات سن البلوغ، وتحوير مظهرهم الجسدي وإجراء عملية جراحية في نهاية المطاف على الأطفال القصر. هل تصدقون ذلك؟”.

وأضاف : “سأوقع أمرا تنفيذيا جديدا يوجه كل وكالة فيدرالية لإيقاف جميع البرامج التي تروج لمفهوم الجنس والانتقال بين الجنسين في أي عمر.

وتابع “سأطلب بعد ذلك من الكونغرس أن يوقف بشكل دائم استخدام دولارات دافعي الضرائب الفيدراليين للترويج لهذه الإجراءات أو دفع ثمنها. وتمرير قانون فيدرالي في جميع الولايات الخمسين يحظر تشويه الأطفال جنسيا”

واستطرد، أنه في ظل إدارته، ستفرض وزارة التعليم “عواقب وخيمة” على أي معلم أو مسؤول مدرسة “يقترح على الطفل أنه يمكن أن يكون في الجسد الخطأ”، كما سيتم إنشاء “هيئة اعتماد جديدة للمعلمين” لتدريس تاريخ الأعراق.