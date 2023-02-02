أوضح استشاري أنف وأذن وحنجرة، الدكتور محمد التويجري، حقيقة تنظيف الأذن لنفسها تلقائيًا والحالات التي تستدعي زيارة الطبيب لإجراء تنظيف .

وقال التويجري خلال لقائه على برنامج ” صباح السعودية”، المُذاع على القناة السعودية :” أن تدخل الشخص لتنظيف الأذن بواسطة بعض الأشياء تعاكس فسيولوجية الأذن التي تقوم بتنظيف نفسها بنفسها”، لافتًا أن هناك حالات معينة يجب أن يتدخل بها الطبيب، منها تراكم الشمع في الأذن.

ومن جانبه، أشار إلى العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الأذن، وهي استخدام أعواد الأذن أو قيام أحد باللكم على الأذن فتخُرم الطبلة وتصاب.

وأضاف:” أن أعواد الأذن تصمم لتنظيف تجويف الأذن الخارجي والعين وأي شيء غير الأذن “، مُشيرًا إلى أن مصابي السكري أكثر الأشخاص الذين يعانون إذا أصيبت أذنهم نتيجة الاستخدامات الخاطئة .