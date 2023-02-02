أوضح برنامج “حساب المواطن” أنه يمكن للمستفيد من الدعم تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابه في الموقع الإلكتروني.

ويأتي ذلك من خلال تسجيل الدخول، ثم اختيار «تفاصيل الطلب»، ثم «بيانات الحساب البنكي»، بشرط أن يكون مرتبطاً باسم مقدم الطلب، وستصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وأكد البرنامج أنه في حال وجود إيقاف خدمات على المستفيد في حين أن الحساب البنكي الخاص به المسجل لدى البرنامج «نشط» وكان مستحقاً للدعم، فيمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، بينما في حال واجهته أي مشكلة فتتم معالجتها من قبل البنك.

بينما في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر «مارس»، ويتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقاً على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً.

وأفاد البرنامج بأنه في حال كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد «غير نشط» فلن يتم صرف الدعم، وستكون حالة الدفعة لديه «مرفوضة»، وفي حال تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يناير سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر «مارس»، لافتًا أنه في حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.