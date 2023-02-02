قال المختص في مواصفات وكفاءة الطاقة م. وسام القرني أن الإطارات الأكبر للسيارات تزيد من استهلاك الوقود وتقلل مستوى الأداء.

وقال “القرني” خلال ظهوره على شاشة قناة الإخبارية أنه يمكن معالجة هذا الأمر بالاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات .

ونصح “القرني” المستهلكين عند شراء المركبة الجديدة اختيار المستوى الأعلى كفاءة وهو الأخضر حيث أن نسبة التحسن في استهلاك الوقود بين كل مستوى والآخر حوالي 4.5 إلى 5%.