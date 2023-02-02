قالت “صحة الرياض” إنه لا يحق للمؤسسات الصحية احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وأضافت أن المادة الـ 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على أن “تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأي إجراء مالي”.

ونوّهت بأنه يحذر على المؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، والأوراق الثبوتية، واحتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج”.

ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها. وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.