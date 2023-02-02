لقت عروس مصرعها بعد عقد قرانها وقبل حفل زفافها والذي من المفترض أن يكون اليوم 2 فبراير ولكن القدر اختار أن تكون العروس بـ الجنة.

وأثار خبر وفاة العروس صدمة كبيرة لـ عائلتها ولمن يعرفها حتى خبيرة التجميل التي كانت على موعد معها لـتجهيزها يوم الزفاف.

ففي حالة من الحزن أعلنت خبيرة التجميل عبر صفحتها على “الانستجرام”:” أعلن حدادي عن الشغل حتى نهاية فرح العروس المتوفية والذي كان من المفترض إقامته 2 فبراير”.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن العروس “نيرمين” قد توفيت إثر حادث سيارة اليم، وكانت برفقة زوجها الذي يتلقى العلاج حاليًا بـ المستشفى.